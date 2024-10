Zeitumstellung im Herbst 2024: Wann wird die Zeit umgestellt?

Zeitumstellung auf Winterzeit: Ende Oktober wird die Uhr zurückgestellt – der Biorhythmus vieler Menschen gerät durcheinander. Diskussionen über die Abschaffung der Zeitumstellung halten an.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024

Der Sommer neigt sich nicht nur wegen sinkender Temperaturen dem Ende zu – auch die Uhren werden bald wieder auf die sogenannte Normalzeit umgestellt. Diese wird häufig als „Winterzeit“ bezeichnet, doch korrekt ist der Begriff „Mitteleuropäische Zeit“ (MEZ). Sie gilt für fünf Monate, von Ende Oktober bis Ende März. In der übrigen Zeit des Jahres gilt die Sommerzeit, bei der die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden – von zwei auf drei Uhr.

Zeitumstellung: Wird die Uhr vor oder zurück gestellt?

2024 findet die Umstellung in der Nacht vom 26. Oktober auf den 27. Oktober 2024 statt, also am letzten Sonntag im Monat. Wie wird umgestellt? Die Uhren werden von drei auf zwei Uhr zurückgestellt werden. Du gewinnst somit eine Stunde mehr Schlaf.

Ein Land in Europa schafft Zeitumstellung komplett ab

Die Ukraine hat die Zeitumstellung abgeschafft und wird ab 2024 keine Sommerzeit mehr einführen. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für diese Änderung. Ein wichtiger Grund war der gesundheitliche Schaden, den das Verschieben der Uhren mit sich bringt, da es den Biorhythmus stört und viele Menschen darunter leiden. Außerdem spielt der Krieg gegen Russland eine Rolle: Die Ukraine will sich damit klarer vom Nachbarn abgrenzen, der bereits 2011 die Sommerzeit abgeschafft hat.

Zeitumstellung-Debatte: Wie steht die EU dazu?

Die Kommission hatte im September 2018 vorgeschlagen, diese saisonale Umstellung zu beenden. Nach einer Bewertung der bestehenden Regelung kam die Kommission zu folgendem Schluss: Die Mitgliedstaaten sind selbst am besten in der Lage, selbst zu entscheiden, ob sie die Sommerzeit oder die Standardzeit („Winterzeit“) behalten oder verwerfen möchten. Das Europäische Parlament unterstützte im März 2019 den Vorschlag der Kommission. Seitdem liegt der Ball bei den Mitgliedstaaten, sie müssen im Rat einen gemeinsamen Standpunkt finden. Seither hat sich in der Zeitumstellungsfrage nichts mehr getan. Trotzdem flammt die Debatte um die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung immer wieder von vorne auf.