Tiefe Betroffenheit: Villacher Küchenchef plötzlich verstorben

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 15:48 / ©Montage: Canva & Facebook Kaffeeteria

In der Küche hatte Florian Hipp wohl seine Berufung gefunden. „[Er] war mehr als nur ein geschätzter Kollege, er war ein Freund. Seine Liebe zum Kochen, seine Kreativität und sein unermüdlicher Einsatz haben uns alle immer wieder angesteckt und unsere ‚Kaffeeteria‘ somit zu einem Ort gemacht, an dem man nicht nur kulinarisch besonders verwöhnt wird, sondern einfach gemeinsam eine gute Zeit haben kann“, nehmen seine Kollegen in einem emotionalen Posting Abschied von dem Kärntner.

„Florian war ein Herzmensch“

Dreimal die Woche kochte er in dem Dinnerlokal in Villach auf und „mixte seine langjährige Erfahrung aus der Haubengastronomie mit den bekannt unkonventionellen Kulinarikideen der Kaffeemacher“, heißt es seitens der Betreiber. Nun ist er plötzlich und unerwartet verstorben. „Sein […] Tod erfüllt uns alle mit tiefer Betroffenheit. Florian war ein Herzmensch und eine Seele unserer ‚Kaffeeteria‘. Wir werden ihn sehr vermissen. Unser Beileid gilt der Familie und allen Freunden.“

Langjährige Gastro-Erfahrung

Seine Lehrzeit verbrachte Hipp im „Warmbaderhof“. Zudem war er auch im „Bärenwirt“ sowie im „Gasthof Feichter“ tätig. Außerdem konnte er sich zu den stolzen Finalisten von Europas Nachwuchswettbewerb „Junge Wilde“ zählen.