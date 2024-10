Gespräch erfolglos: Nehammer will kein Steigbügelhalter für Kickl sein

Am Dienstag trafen sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und FPÖ-Chef Herbert Kickl, um im Rahmen der Regierungsverhandlungen auf Wunsch des Bundespräsidenten zu sprechen. Ziel war es, einen möglichen Koalitionsweg auszuloten, doch das Gespräch verlief ohne Erfolg. Nehammer gab zu verstehen, dass sich seine Einschätzung zu Kickl nicht geändert habe, auch nicht nach der Wahl.

Verantwortung in der Krise vermisst

Nehammer warf Kickl erneut vor, während der Corona-Krise keine Verantwortung übernommen zu haben. Statt Lösungen zu suchen, habe Kickl auf Angstmache gesetzt, anstatt für die gesamte Bevölkerung da zu sein. Nehammer betonte, dass es in der Politik nicht um persönliche Sympathien gehe, sondern darum, Verantwortung für Österreich zu tragen.

Demokratieverständnis und Sicherheitsfragen im Fokus

Besonders kritisch sieht Nehammer das Demokratieverständnis von Kickl. Laut Nehammer sei der Kern einer demokratischen Regierungsbildung die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, was er bei Kickl vermisse. Ein weiteres Beispiel für Kickls mangelndes Verantwortungsbewusstsein sieht Nehammer in der Ablehnung des Raketenschutzschirms Skyshield. Laut Nehammer verweigere Kickl damit den Schutz der österreichischen Bevölkerung vor internationalen Bedrohungen und konzentriere sich lediglich auf seine Anhängerschaft, anstatt das allgemeine Wohl des Landes zu priorisieren.

Wähler werden ernst genommen

Trotz seiner klaren Kritik an Herbert Kickl betonte Karl Nehammer, dass die Wähler der FPÖ ernst genommen würden. Besonders im Hinblick auf das Sicherheitsbedürfnis, beispielsweise in Fragen der Integration, wolle man jedoch ohne die Verbreitung von Angst vorgehen. Nehammer stellte klar, dass Kickl für eine Politik stehe, die eher Spaltung und Unsicherheit fördere. Der Kanzler führte weiter aus, dass Kickls Nähe zu den Identitären, die er als eindeutig rechtsextrem einordnete, nicht mit den Werten der ÖVP vereinbar sei. Nehammer machte deutlich, dass er sich nicht in eine Position bringen werde, die Kickl politischen Rückhalt verschafft. Er verwies darauf, dass die Mehrheit der Wähler sich gegen die FPÖ entschieden habe, und er beabsichtige, auch nach der Wahl seinen Prinzipien treu zu bleiben.

Nehammer bleibt offen für Gespräche mit allen Parteien

Dies bedeute jedoch keine generelle Absage an die FPÖ oder an Gespräche mit anderen Parteien. Nehammer kündigte an, wie geplant auch Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Die kommenden Gespräche mit SPÖ-Chef Andreas Babler, dessen Partei den dritten Platz bei der Nationalratswahl erreicht hatte, werden zeigen, wie es in der Regierungsbildung weitergeht.