Während der Fahrt: Auto beginnt plötzlich zu brennen

Gerade noch rechtzeitig konnte ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt reagieren, als sein Wagen während der Fahrt im Gemeindegebiet von Maria Saal plötzlich im Bereich des Motorraumes zu brennen begann. „Er hielt das Fahrzeug an und verständigte den Notruf“, heißt es seitens der Polizei. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Pischeldorf, Ottmanach und Timenitz zum Einsatz aus. Mittlerweile sind die Flammen gelöscht. „Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden“, so die Beamten abschließend.