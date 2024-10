Sicherheitsbereich verordnet: Polizei-Großaufgebot beim Grazer Derby

Um 17 Uhr startet am kommenden Samstag die Bundesliga-Begegnung des 10. Spieltags zwischen den beiden Stadtvereinen aus Graz. Der Einlass in die Merkur-Arena ist ab 15.30 Uhr geplant. Rund um das Stadion ist mit umfassenden Sperren und Verkehrsmaßnahmen zu rechnen. Zudem hat die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark als örtliche Sicherheitsbehörde in der Zeit von 12 bis 22 Uhr einen Sicherheitsbereich (§ 49a SPG) verordnet. Aus diesem Bereich kann die Polizei gewaltbereite Personen in Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen wegweisen. Bei Missachtung dieser Wegweisung drohen neben Festnahmen auch Geldstraften von bis zu 1.000 Euro. Im Fall der Uneinbringlichkeit sind auch Ersatzfreiheitsstrafen bis zu vier Wochen vorgesehen.

Am der Mittagszeit bereits mit Sperren zu rechnen

Rund um das Stadion ist bereits ab Mittag mit anlassbezogenen Sperren zu rechnen. Davon betroffen sind insbesondere die Liebenauer Hauptstraße und die Ulrich-Lichtenstein-Gasse rund um das Stadion. Auch Fanmärsche sind zu erwarten, weshalb ebenso im Bereich der Münzgrabenstraße sowie der Conrad-von-Hötzendorfstraße mit temporären Sperren zu rechnen ist. Die Polizei wird mit mehreren hundert Beamten diverser Polizeieinheiten im Einsatz stehen. Unterstützung kommt dabei unter anderem auch von Szenekundigen Beamten (SKB), der Bereitschaftseinheit (BE), Polizei-Drohnen, Polizei-Diensthunden sowie von Einsatzeinheiten (EE) anderer Bundesländer.

©LPD Steiermark Die Polizei verordnet für das Grazer Derby einen Sicherheitsbereich.

Stadt Graz äußert dringenden Appell

Nachdem es beim letzten Aufeinandertreffen der Grazer Fußballvereine zu Ausschreitungen kam, sendet auch die Stadt eine klare Botschaft. „Fairplay und Respekt – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Tribünen und in der gesamten Stadt.“ Näheres dazu hier: Graz Derby am Samstag: Stadt äußert dringenden Appell.