Mit 117 km/h im 50er gestoppt: Raser (17, 18) mussten Autos abgeben

Die Polizei stoppte zwei junge Raser in Wiener Neustadt, die mit 117 km/h durch die Stadt fuhren.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 17:16 / ©Gerd Pachauer / BMI

Am Montag, dem 14. Oktober 2024, bemerkten Beamte der Verkehrsinspektion Wiener Neustadt zwei nebeneinanderfahrende Fahrzeuge, die ihre Geschwindigkeit stetig erhöhten. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.26 Uhr im Stadtgebiet, als die Fahrer immer schneller wurden. Bei der Verfolgung mit einem zivilen Polizeifahrzeug konnte die Videoanlage eine Höchstgeschwindigkeit von 117 km/h messen – in einer Zone, in der nur 50 km/h erlaubt sind.

Fahrzeuge sofort beschlagnahmt

Die Polizei stoppte die beiden jungen Fahrer, eine 17-jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt und einen 18-jährigen aus dem Bezirk Mattersburg, nach einer kurzen Verfolgung. Beide Lenker wurden einer genauen Kontrolle unterzogen. Da sie weit über der erlaubten Geschwindigkeit fuhren, wurden ihre Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt. Zudem wurde beiden der Probeführerschein entzogen. Die Polizei zeigte beide Fahrer wegen ihrer gefährlichen Fahrweise bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde an.