Zuschuss für Kärntner Häuslbauer: Aber Mittel sind begrenzt

Jene Mittel, welche der Bund für Häuslbauer bereitstellt, zahlt das Land Kärnten in Form von Zinszuschüssen aus. Das bedeutet: Wer einen Bank- oder Bausparkassenkredit über 200.000 Euro aufnimmt, kann einen Zinszuschuss von 12.000 Euro erhalten. Ist die Kreditsumme geringer, fällt auch der Zuschuss niedriger aus.

Mit Förderkredit des Landes kombinierbar

Zuschüsse werden allerdings nur so lange ausbezahlt, bis die entsprechenden Mittel aufgebraucht sind. „Beantragen können den Zuschuss alle Häuslbauer, die ihr Bauvorhaben nach dem 18. April 2024 begonnen haben. Eine Kombination mit einem Wohnbauförderdarlehen des Landes ist möglich“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Die Antragstellung ist ab dem heutigen Dienstag ausschließlich per E-Mail an [email protected] möglich. Es gelten die Voraussetzungen und Einkommensgrenzen der Kärntner Wohnbauförderung. Diese liegen für eine Person bei 48.000 Euro netto pro Jahr, für zwei Personen bei 74.000 Euro. Der Erhöhungsbetrag für jede weitere Person beträgt 7.000 Euro.

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Millionen fließen auch in gemeinnützigen Wohnbau

Die Mittel, welche der Bund für den gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stellt, werden wiederum in Neubau- und Sanierungsprojekte investiert. Für heuer stehen 15,3 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen 66 neue Eigentumsobjekte, 45 neue Mietobjekte sowie 121 Sanierungsprojekte umgesetzt werden. Auch 2025 werden 30,79 Millionen investiert. „Damit wird das Angebot an leistbaren Wohnungen in ganz Kärnten ausgebaut und der Bauwirtschaft ein wichtiger Impuls gegeben“, so Schaunig weiter.

Neues Wohnbauprojekt in Villach

Beschlossen wurde in der heutigen Regierungssitzung auch die Förderung eines Wohnbauprojekts in Villach. In der Millesistraße saniert die gemeinnützige Bauvereinigung „meine heimat“ eine Wohnanlage aus den 1950er-Jahren. Dabei werden nicht nur Liftanlagen errichtet, ein Vollwärmeschutz angebracht und die Balkone vergrößert, sondern auch zusätzliche Wohnungen eingebaut. Die Dachgeschosse werden mittels Gaupen und Einschnitten geöffnet und mit jeweils drei neuen Wohnungen pro Wohnhaus ausgestattet.