300 Euro: Diese Steirer können den Bonus ab heute beantragen

Auch heuer will die Arbeiterkammer Steiermark einen 300-Euro-Bonus einkommensschwachen Familien und die Arme greifen: „Wir unterstützen unsere Mitglieder und deren Kinder mit geringem Fa­mi­lien­ein­kommen durch Studienbeihilfen in Höhe von 300 Euro pro Studienjahr“, informiert die Arbeiterkammer Steiermark. Zuerst muss allerdings ein Antrag für die staatliche Studienbeihilfe gestellt werden. Sobald der Bescheid über die Gewährung der staatlichen Beihilfe eintrudelt, muss dieser mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular an die Arbeiterkammer übermittelt werden. „Für Bachelorstudien im Pflegebereich und damit verbundene Kom­bi­na­tions­ausbildungen, Bachelorstudien im MTD-Bereich sowie das Bachelorstudium der Hebamme gilt die jeweils gültige Richtlinie für die Gewährung einer Ausbildungsförderung für Gesundheits- und Sozialberufe der AK Steiermark“, heißt es von der AK.

So kannst du einen Antrag für die AK-Studienbeihilfe stellen E-Mail: [email protected]

Post: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark, Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz

Persönlich: Montag-Donnerstag 8-16 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr oder an eine der AK-Außenstellen

Häufig gestellte Fragen zur AK-Studienbeihilfe Wer hat Anspruch auf die AK-Studienbeihilfe? Eltern (gesetzliche Vertreter) bzw. Studierende, die Studienbeihilfe des Bundes erhalten und den positiven Bescheid (Studienbeihilfenstelle) übermitteln.

Studierende, die keine Studienbeihilfe des Bundes erhalten, da das Studium nach der Vollendung des 33. Lebensjahres begonnen wurde und daher kein Anspruch auf die staatliche Studienbeihilfe besteht und wenn der Studierende/die Studierende ab dem 3. Semester den Studienerfolgsnachweis im Ausmaß von 14 Semester-Wochenstunden oder 30 ECTS abgelegt hat und Studienabschnitte um nicht mehr als ein Toleranzsemester überschreitet. Wie hoch ist die AK-Studienbeihilfe? Die Beihilfe beträgt 300 Euro pro Studienjahr. Wann und wo kann die AK-Studienbeihilfe angesucht werden? Vom 15. Oktober 2024 bis 31. März 2025 persönlich in der AK in Graz sowie in den Außenstellen der AK, per E-Mail unter [email protected] oder per Post unter dem Kennwort „Studienbeihilfe“ an die AK, Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz. Welche Unterlagen sind für die AK-Studienbeihilfe erforderlich? (Kopien) Aktueller Beihilfenbescheid der Studienbeihilfenbehörde für das Studienjahr 2024/2025.

Gilt der Beihilfenbescheid von März 2024 bis März 2025, Inskriptionsbestätigung WS 2024/2025.

Wenn das Studium nach der Vollendung des 33. Lebensjahres begonnen wurde und daher kein Anspruch auf die staatliche Studienbeihilfe besteht: Inskriptionsbestätigung WS 2024/25

Einkommensnachweise beider Elternteile und des Studierenden/der Studierenden bzw. seiner Ehegattin/ihres Ehegatten für das Kalenderjahr 2023

Als Einkommensnachweise gelten:

Jahreslohnzettel L 16 von allen Bezug auszahlenden Stellen

Einkommensteuerbescheide (alle Seiten)

Land- und forstwirtschaftliche Einheitswertbescheide oder Ähnliches

Jahreslohnzettel L 16 von allen Bezug auszahlenden Stellen Einkommensteuerbescheide (alle Seiten) Land- und forstwirtschaftliche Einheitswertbescheide oder Ähnliches Aktueller Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe (Finanzamt) für alle unterhaltspflichtigen Kinder

Ab dem 3. Semester den Studienerfolgsnachweis im Ausmaß von 14 Semester-Wochenstunden oder 30 ECTS der letzten beiden Semester. Die AK benötigt alle Seiten der oben angeführten Unterlagen. Wo sind die Formulare für die AK-Studienbeihilfe erhältlich? Bei der AK in Graz sowie den Außenstellen der AK und im Internet unter www.akstmk.at

300-Euro-Schulbeihilfe der Arbeiterkammer

Auch Schüler können einen Antrag auf eine Beihilfe in der Höhe von 300 Euro stellen. „Wir unterstützen unsere Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der 9. Schulstufe durch Schulbeihilfen in Höhe von 300 Euro pro Schuljahr“, informiert die AK Steiermark. Ab der 10. Schulstufe muss zuerst ein Antrag für die staatliche Schülerbeihilfe gestellt werden. Sobald der Bescheid über die Gewährung der staatlichen Beihilfe eintrudelt, muss dieser mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular an die Arbeiterkammer übermittelt werden. Die Antragstellung für das Schuljahr 2024/2025 ist ausnahmslos von 15. Oktober 2024 bis 31. März 2025 möglich.

So kannst du einen Antrag für die AK-Schulbeihilfe stellen E-Mail: [email protected]

Post: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark, Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz

Persönlich: Montag-Donnerstag 8-16 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr oder an eine der AK-Außenstellen

Häufig gestellte Fragen zur AK-Schulbeihilfe Wer kann die AK-Schulbeihilfe beantragen? Eltern (gesetzliche Vertreter/innen) und Schüler/Schülerinnen, wenn zumindest ein Elternteil oder der Schüler/die Schülerin selbst Mitglied der Arbeiterkammer Steiermark (AK) ist.

Eltern (gesetzliche Vertreter/innen) und Schüler/Schülerinnen, wenn sie unmittelbar vor der Arbeitslosigkeit, der Pensionierung oder dem Kinderbetreuungsgeldbezug ein arbeiterkammerzugehöriges Arbeitsverhältnis hatten oder geringfügig beschäftigt sind. Wer hat Anspruch auf die AK-Schulbeihilfe? Eltern (gesetzliche Vertreter/innen) bzw. Schüler/Schülerinnen, die Schulbeihilfe des Bundes erhalten und der AK den positiven Bescheid (z.B. der Bildungsdirektion) übermitteln.

Eltern (gesetzliche Vertreter/innen) bzw. Schüler/Schülerinnen, die keine Schulbeihilfe des Bundes erhalten, wenn die Einkommensgrenze gem. Schülerbeihilfengesetz nicht überschritten wird und der Schüler/die Schülerin mindestens die 9. Schulstufe besucht oder die Altersgrenze gem. Schülerbeihilfengesetz überschritten hat. Wie hoch ist die AK-Schulbeihilfe? Die AK-Schulbeihilfe beträgt 300 Euro pro Schuljahr. Wann und wo kann die AK-Schulbeihilfe beantragt werden? Vom 15. Oktober 024 bis 31. März 2025 persönlich in der AK in Graz sowie in den Außenstellen der AK, per E-Mail unter [email protected] oder per Post unter dem Kennwort „Schulbeihilfe“ bei der AK, Hans-Resel-Gasse 6-14, 8020 Graz. Welche Unterlagen sind für die AK-Schulerbeihilfe erforderlich? (Kopien) Ab der 10. Schulstufe: aktueller Beihilfenbescheid für die Schülerbeihilfe für das Schuljahr 2024/25. Wenn der Schüler/die Schülerin die 9. Schulstufe besucht: Schulbesuchsbestätigung für das Schuljahr 2024/25, versehen mit dem Schulstempel

Einkommensnachweise beider Elternteile und des Schülers/der Schülerin bzw. seiner Ehegattin/Ehegatten für das Kalenderjahr 2023.

Aktueller Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe (Finanzamt) für alle unterhaltspflichtigen Kinder. Als Einkommensnachweise gelten: Jahreslohnzettel L 16 von allen Bezug auszahlenden Stellen

Einkommenssteuerbescheid

Land- und forstwirtschaftlicher Einheitswertbescheid oder Ähnliches Wo sind die Formulare für die AK-Schulbeihilfe erhältlich? Bei der AK in Graz sowie den Außenstellen der AK und im Internet unter www.akstmk.at