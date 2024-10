Auf der B148 überschlagen: Vier Verletzte bei schwerem Auto-Crash

Am Dienstag, den 15. Oktober 2024, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf der B148 in Kirchdorf am Inn ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Auto in Richtung Altheim unterwegs, als ein 60-jähriger Mann aus Deutschland in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich seine 45-jährige Lebensgefährtin und deren 8-jähriger Sohn.

Ursache unklar: Fahrerin gerät auf Gegenfahrbahn

Unmittelbar vor der Kollision geriet die 45-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin das Auto der Frau sich überschlug und in einem Böschungshang neben der Straße zum Stehen kam.

Rettungsaktion: Vier Verletzte Insassen

Die schwer verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried geflogen. Auch der deutsche Fahrer sowie seine beiden Mitreisenden erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ebenfalls ins Krankenhaus Ried transportiert. Um die Unfallstelle sicher zu machen und eine Umleitung einzurichten, waren die Feuerwehren aus Katzenberg, Kirchdorf am Inn und St. Georgen bei Obernberg im Einsatz. Bei beiden Autos entstand ein Totalschaden.