Zuschuss wird erhöht: Bald gibt es mehr Geld für Kärntner Familien

Am heutigen 15. Oktober fand die 34. Sitzung der Kärntner Landesregierung statt. Einer der Schwerpunkte lag auf Kindern und Familie. So wurde einerseits eine Erhöhung des Familienzuschusses beschlossen und andererseits die Erweiterung von Initiativen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen.

Familienzuschuss wird in Kärnten erhöht

Familien-Landesrätin Sara Schaar legte in der Regierungssitzung eine Gesetzesänderung vor, die Familien in Kärnten zugutekommen soll. „Um die gestiegenen Lebenserhaltungskosten auszugleichen, wird der Familienzuschuss nach der letzten Anpassung vor rund einem Jahr erneut erhöht. Das bedeutet mehr finanzielle Hilfe für anspruchsberechtigte Familien in Kärnten“, betont Schaar. Erhöht werden einerseits die Einkommensgrenzen für die Gewährung der Förderung und gleichzeitig die Beträge des Zuschusses. Darüber hinaus wird der Gewichtungsfaktor angehoben, um Alleinerziehende bei der Bemessung des Familienzuschusses stärker zu unterstützen. Man rechnet damit, dass sich die Zahl der anspruchsberechtigten Familien mit diesen Änderungen verdoppeln wird.

Erhöhter Familienzuschuss ab Jänner 2025

Die Neuregelungen treten mit Jänner 2025 in Kraft – vorbehaltlich eines Beschlusses der Gesetzesnovelle im Kärntner Landtag. Nach Auslaufen des Kinderbetreuungsgeldes können Familien den Familienzuschuss beantragen, der an Haushalte mit Kindern unter zehn Jahren als einkommensabhängige, monatliche Unterstützung ausgezahlt wird. Nimmt man als Beispiel eine Alleinerziehende mit einem Kind, die in Karenz ist und Kinderbetreuungsgeld bezieht, aber noch keinen Unterhalt bekommen hat (Nettoeinkommen im Monat: ca. 920 Euro), so würde sie derzeit einen monatlichen Familienzuschuss von 182 Euro erhalten – ab 2025 wären es 244 Euro (plus 34 %). Ein Elternpaar (beide selbständig mit einem Gesamt-Nettoeinkommen von ca. 1.490 Euro) mit zwei Kindern unter zehn Jahren würde derzeit im Monat 182 Euro pro Kind erhalten, ab 2025 sind es 216 Euro pro Kind (plus 19 %).

Unterstützungsangebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ausgebaut

Zudem gab es in der heutigen Regierungssitzung zwei Beschlüsse im Bildungswesen: Zum einen werden die Unterstützungsleistungen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ausgebaut, zum anderen wurden die Aufwendungen für die Sonderschule Seebach beschlossen, in welcher Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen betreut werden. Die Zahl der mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) diagnostizierten Kinder ist in den vergangenen Jahren aufgrund moderner Diagnostikmöglichkeiten deutlich gestiegen. Im vergangenen Schuljahr wurden in Kärnten 91 Kinder mit ASS betreut. Aufgrund zusätzlicher Anmeldungen und steigender Lohnkosten belaufen sich die Gesamtkosten der Assistenzen auf rund 1,6 Millionen Euro. „Wir wollen, dass alle Kinder die Schule erfolgreich abschließen und so eine Grundlage für ihr weiteres Leben schaffen können – das schließt selbstverständlich auch jene Kinder ein, die besondere Betreuung benötigen“, so Landesrat Daniel Fellner.

Mehr Mittel für Sonderschule Seebach in Spittal

Ebenfalls beschlossen wurden die Mittel für die landeseigene Sonderschule Seebach in Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau. Hier werden Kinder und Jugendliche mit schweren und schwersten Behinderungen betreut. Die Kinder und Jugendlichen benötigen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen intensive Betreuung, oft im Einzelsetting. Besonders der gestiegene Bedarf an Unterstützung durch Fachpersonal, wie Sozialpädagogen und Behindertenbetreuer, erfordert eine Aufstockung. Für das Schuljahr 2024/25 werden an der Schule sieben Klassen mit 35 schwerstbehinderten Kindern geführt. Der hohe Betreuungsaufwand macht es notwendig, dass 12,3 Vollzeitstellen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden auch pflegerische und medizinische Fachkräfte benötigt, beispielsweise für Kinder, die auf ein Sauerstoffgerät angewiesen sind oder medizinisch versorgt werden müssen. Die Gesamtkosten für das Fachpersonal belaufen sich auf rund 672.950 Euro. Die Finanzierung erfolgt über das Land Kärnten und die Schulträger.