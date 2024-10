„Terror im Flugzeug“: Cobra-Beamte „retten“ Passagiere in Graz

Während in den vergangenen Jahren mehrheitlich Katastrophenszenarien (z. B. Flugzeugabsturz) mit großem Feuerwehr- und Rettungseinsatz durchgespielt wurden, lag in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der polizeilichen Arbeit (LPD und EKO Cobra) und der Kommunikation zwischen Behörden, Einsatzorganisationen, Fluglinie und Flughafen.

Notfallübungen finden alle zwei Jahre statt

Alle zwei Jahre werden auf internationalen Flughäfen Einsatzübungen durchgeführt, um die Notfallplanung zu überprüfen. Am Graz Airport waren die Verantwortlichen schon immer bemüht möglichst unterschiedliche Szenarien durchzuspielen, um eine Vielzahl an neuen Erkenntnissen zu gewinnen. HR Gerald Ortner, Landespolizeidirektor sagt: „Die heutige Übung am Flughafen Graz hat verdeutlicht, wie unerlässlich eine enge Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte in einem Ernstfall ist. Unsere oberste Priorität ist der Schutz der Bevölkerung und dafür müssen wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Solche Übungen sind ein zentraler Bestandteil unserer Sicherheitsstrategie, um im Ernstfall schnell und koordiniert reagieren zu können.“

500 Personen nahmen an Notfallübung teil

Oberst Kurt Kornberger, Standortkommandant Einsatzkommando Cobra Süd: „Formen schwerster Kriminalität sind hochkomplexe Einsatzlagen, wo Polizei und ihre Partner in außergewöhnlicher Form gefordert sind. Dabei sind Koordination und Zusammenarbeit wesentlich, um mehr als die Summe der einzelnen Fähigkeiten zu erreichen und dadurch ein noch höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten.“ Für den Flughafen ist eine Einsatzübung dieses Formats keine Kleinigkeit. Rund 500 Teilnehmer mussten koordiniert werden und das bei laufendem Flugbetrieb.

Übung sollte so realitätsnah wie möglich sein

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport zieht positive Bilanz: „Die heutige Notfallübung ist sehr erfolgreich abgelaufen. In den kommenden Wochen werden wir gemeinsam mit unseren Partnern die Übung aufarbeiten, um neue Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Mein großer Dank gilt unserem Team und unseren Partnern, die diese Übung in diesem Ausmaß erst möglich gemacht haben!“ Damit die Übung besonders realitätsnah erfolgen konnte, waren die Organisatoren bemüht, als Partner eine Fluglinie zu finden, die bereit ist, ein Flugzeug für einen ganzen Tag als Übungsobjekt bereit zu stellen. Alexander Gsteu, Eurowings Base Captain Graz und Wien: „Als größte Airline am Standort arbeiten wir erfolgreich mit dem Flughafen Graz zusammen. Da Sicherheit die oberste Maxime im Luftverkehr ist, haben wir uns im Rahmen unserer engen Partnerschaft gerne an der Übung beteiligt.“

Das Übungsszenario In der Mittagszeit des 15. Oktober 2024 ist ein Flug mit der Airline Neuroline von Graz nach Tomorrow Town geplant. Nachdem die Passagiere an Bord gegangen sind, geschieht das Unvorstellbare: Mehrere Täter entführen das Flugzeug. Sobald die Entführung bekannt ist, werden vom Flughafen die zuständigen Sicherheitsbehörden und Einsatzorganisationen sowie alle internen Stellen alarmiert. Die Landespolizeidirektion Steiermark übernimmt als verantwortliche Sicherheitsbehörde den Einsatzstab und stellt den behördlichen Einsatzleiter. Gemeinsam mit der Verhandlungsgruppe Süd und dem EKO Cobra wird mit den Tätern verhandelt und weitere Maßnahmen werden gesetzt. Im Laufe der Entführung kommt es zu Verletzten und zur Freilassung einiger Entführungsopfer. Schließlich wird eine mögliche Erstürmung des Flugzeugs immer wahrscheinlicher…