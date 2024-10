100 Millionen Euro Hochwasserhilfe: So wird Niederösterreich unterstützt

In St. Pölten verkündeten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf, dass am heutigen Tag bereits 100 Millionen Euro an Hochwasserhilfe an betroffene Bürger, Familien und Unternehmen ausgezahlt wurden.

Schnelle Hilfe nach der Flut

Mikl-Leitner erläuterte: „Die Beseitigung der Hochwasserschäden wird Niederösterreich auch in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beschäftigen. Wir wissen, dass es jetzt vor allem darum geht, schnell zu helfen und das tun wir auch. In den vergangenen Tagen konnten wir nun bereits 100 Millionen Euro an Hilfsmittel an 4.500 betroffene Landsleute, Familien und Betriebe auszahlten. Ich stehe dazu, dass wir die Ersatzrate von 20 auf 50 Prozent aufgestockt haben. Damit geben wir den betroffenen Landsleuten wieder eine Perspektive.“

Eilüberweisungen für betroffene Familien

LH-Stellvertreter Pernkopf, der auch als Einsatzleiter des Landesführungsstabs fungiert, ergänzte: „Die Hilfen werden per Eilüberweisung und mit Akontozahlungen abgewickelt, damit das erste Geld möglichst schnell am Konto ist. Dazu wurden sowohl die Kommissionen vor Ort als auch die Bearbeiter im Landhaus aufgestockt. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden auch Wochenend-Schichten geschoben, damit möglichst schnell geholfen wird.“ (APA/15. 10. 2024)