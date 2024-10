Zweifacher Mordversuch in Graz: 20 Jahre Haft für 56-Jährigen

Ein Geschworenensenat in Graz hat am Dienstag, dem 15. Oktober 2024, einen 56-Jährigen wegen zweifachen versuchten Mordes verurteilt. Der Angeklagte hatte im März an einer Raststation in einer Auseinandersetzung seinen früheren Arbeitgeber und dessen Vater mit einem Messer angegriffen. Er bestritt jedoch jegliche Tötungsabsicht und argumentierte, dass er in Notwehr gehandelt habe. Während der Urteilsverkündung wurde die Gewalttat als besonders gravierend eingestuft. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt, die jedoch noch nicht rechtskräftig ist.

Streit um den Lastwagen: Eskalation an der Raststation

Der Vorfall begann, als der 56-Jährige, der erst im Januar bei einem ungarischen Transportunternehmen als Kraftfahrer angefangen hatte, sich mit seinem Chef und dessen Vater traf. Der Junior-Chef hatte den schlechten Zustand des Lastwagens beanstandet, was zu einem Streit führte. Der Staatsanwalt beschrieb, dass die Situation eskalierte. Plötzlich ergriff der 56-Jährige ein Messer und stach den anderen in die rechte Flanke. Dann packte er den Vater, zog ihn zu sich her „und stach ihm fünf Mal in den Brustkorb“. Die Stiche seien laut Ankläger so heftig gewesen, dass die Messerklinge fast zur Gänze eindrang. Er ließ erst von seinem Opfer ab, als ihn der Jüngere mehrfach mit einer Taschenlampe auf den Kopf schlug. Der Chef schilderte die brutalen Verletzungen als „schmerzhaft“ und berichtete von dem eindringlichen Gefühl des Todes.

Der emotionale Appell: Ein bisher unbescholtener Fahrer

Die Verteidigung des Angeklagten argumentierte, dass dieser nie zuvor straffällig geworden war und in den letzten 17 Jahren durch Europa gefahren war, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen. Sein emotionaler Appell beinhaltete den Vorwurf, ungerecht behandelt worden zu sein, und dass die Firma ihm noch Geld schuldete. Die Aussage des Chefs wies jedoch diese Behauptungen zurück und erklärte, dass dem Angeklagten bereits Vorschüsse ausgezahlt worden seien. Er schilderte zudem, dass der Angriff ohne Vorwarnung erfolgte, was die Schwere der Tat unterstrich.

Chaotische Szenen: Blutige Flucht und schnelle Hilfe

Laut Zeugenaussagen war die Situation an der Raststation chaotisch. Ein Tankwart berichtete, dass er zwei blutüberströmte Männer in seinem Shop sah, die sofort um Hilfe baten. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte und sperrte das Gebäude ab, um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass in beiden Fällen von versuchtem Mord auszugehen sei, was zu der hohen Haftstrafe führte. (APA/red. 15. 10. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 19:33 Uhr aktualisiert