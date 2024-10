Supermond: Größter Vollmond des Jahres 2024 ist am 17. Oktober zu sehen

Supermond über Österreich: Am 17. Oktober 2024 erreicht der Vollmond seinen Höhepunkt und wird als größter und hellster Supermond des Jahres sichtbar sein. Der sogenannte Hunter's Moon wird besonders spektakulär wirken, wenn er bei Sonnenuntergang am Horizont aufgeht.

Supermond über Österreich: Am 17. Oktober 2024 erreicht der Vollmond seinen Höhepunkt und wird als größter und hellster Supermond des Jahres sichtbar sein. Der sogenannte Hunter's Moon wird besonders spektakulär wirken, wenn er bei Sonnenuntergang am Horizont aufgeht.

Am 17. Oktober 2024 wird der größte Vollmond des Jahres seine Vollmondposition erreichen. In Österreich wird das in der Tagesmitte der Fall sein. Danach wird der Mond wieder an Pracht abnehmen.

Wann und wo kann ich den Supermond sehen?

Im Oktober 2024 kannst du den Supermond, auch bekannt als Hunter’s Moon, oder Jägermond, am 17. Oktober sehen. Der Supermond wird seinen Höhepunkt um die Mittagszeit in Österreich erreichen. Er ist etwa 357.364 km von der Erde entfernt, was der kürzesten Distanz eines Vollmondes in diesem Jahr entspricht. Allerdings ist er während des Abends und der Nacht am besten zu beobachten, wenn er am Horizont aufsteigt. Aufgrund der Nähe zur Erde wird dieser Vollmond etwa 6% größer und 16% heller als ein durchschnittlicher Vollmond erscheinen, obwohl dieser Unterschied oft schwer zu erkennen ist. Für optimale Sichtbarkeit kannst du den Mond am besten bei Mondaufgang um den Sonnenuntergang beobachten. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem der sogenannte „Mondillusion“-Effekt auftritt, wodurch der Mond noch größer erscheint​.

Was ist ein Supermond?

Ein Supermond ist ein astronomisches Phänomen, bei dem der Vollmond oder Neumond in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt. Dabei erscheint der Mond größer und heller als gewöhnlich. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond sich in der Phase des Perigäums (nächster Punkt zur Erde) befindet und gleichzeitig ein Voll- oder Neumond ist.

Zweites Himmelsphänomen im Oktober

Es handelt sich um ein zweites Himmelsphänomen in Österreich. Gestern, am Montag war spät in der Nacht der Komet Tsuchinshan-Atlas über Kärnten und der Steiermark sichtbar.

