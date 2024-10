Internationales Mikroelektronik-Unternehmen expandiert nach Villach

Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) sieht in der Expansion von Meridionale Impianti ein starkes Signal für die regionale Wirtschaft: „Mit Meridionale Impianti hat sich ein weiteres internationales Spitzenunternehmen für Kärnten entschieden, was unsere Position als europäisches Zentrum für Hochtechnologie und Mikroelektronik weiter stärkt. Diese Investition schafft nachhaltige Wertschöpfung in der Region und weit darüber hinaus.“ Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sprach von einem wichtigen Meilenstein für die Stadt: „Die Ansiedlung von Meridionale Impianti bedeutet nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern auch die Verstärkung unseres Profils als ein Zentrum für High-Tech und Innovation in Europa.“

Eigentümer: „Villach bietet uns ideale Voraussetzungen“

Der Fokus des Unternehmens liegt auf hochkomplexen Systemlösungen, die speziell für die Mikroelektronikindustrie entwickelt werden, darunter UHP-Gasverteilungssysteme, Wafer-Transportsysteme und Roboterlösungen. „Villach bietet uns ideale Voraussetzungen für unser zukünftiges Wachstum. Die exzellente Infrastruktur und die starke technologische Ausrichtung der Region waren entscheidend für unsere Entscheidung“, betonten die Eigentümer von Meridionale Impianti, vor Ort vertreten durch Giovanni Raffa.

Villach wird internationaler Technologiestandort

Auch Markus Hornböck, Geschäftsführer der BABEG, hob die Bedeutung dieser Investition hervor: „Die Entscheidung von Meridionale Impianti, in Villach ein Grundstück zu erwerben, unterstreicht Kärntens Bedeutung als internationaler Technologiestandort. Die BABEG freut sich, dass die Serviceleistungen dazu beigetragen haben, diese für den Standort wichtige Ansiedlung zu realisieren.“ Ein zentraler Akteur im heimischen Hightech-Ökosystem ist bekanntlich auch die Infineon Technologies Austria AG. Vorstand Thomas Reisinger führte aus, dass „die Ansiedelung von Meridionale Impianti die Mikroelektronik-Wertschöpfungskette und die Innovationskraft in der Region stärkt. Solche strategischen Investitionen tragen dazu bei, den Süden Österreichs als globaler Technologiestandort weiter zu festigen sowie für international tätige Unternehmen und Fachkräfte noch sichtbarer zu machen.“