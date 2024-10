Tote Frau in Lindau entdeckt: 29-Jährige lag unter einer Brücke

Die Leiche einer 29-jährigen Frau wurde im Lindenhofpark in Lindau entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, während eine Obduktion zur Klärung der Todesursache angeordnet wurde.

Die Leiche einer 29-jährigen Frau wurde im Lindenhofpark in Lindau entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, während eine Obduktion zur Klärung der Todesursache angeordnet wurde.

Am Dienstagmorgen wurde in Lindau am Bodensee, im Stadtteil Bad Schachen, die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ein Jogger stieß gegen 6 Uhr auf die tote 29-Jährige, die unterhalb einer Brücke im Lindenhofpark hing. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen schnell ein und sperrten den Bereich um den Fundort ab, um mögliche Beweise zu sichern. Laut Polizeisprecher Martin Hämmerle bleibt unklar, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Suizid handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die genauen Umstände des Todes zu klären.

Ermittlungen im Schatten der Ungewissheit

Die Kriminalpolizeistation Lindau hat in Kooperation mit der Kriminalpolizeiinspektion Kempten die Ermittlungen übernommen. Hämmerle informierte gegenüber „vorarlberg.orf.at“, dass die Identität der Frau mittlerweile bekannt sei. In solchen Fällen werden routinemäßig Ermittlungen im persönlichen Umfeld der Verstorbenen durchgeführt, um Hinweise auf die letzten Stunden ihres Lebens zu erhalten. Bislang gibt es jedoch keine gesicherten Informationen, die auf eine mögliche Gewalttat hinweisen.

Rätselhafter Blumenstrauß am Tatort

Am Nachmittag berichtete Hämmerle, dass in der Nähe des Fundorts ein Strauß roter Rosen entdeckt wurde. Die Polizei hat die Blumen sichergestellt, doch ob sie mit dem Tod der Frau in Verbindung stehen, ist bislang ungewiss. Jedes noch so kleine Detail könnte für die Ermittlungen von Bedeutung sein, weshalb die Beamten weiterhin akribisch alle Hinweise prüfen.

Polizei im Großeinsatz: Der Park wird zum Tatort

Die Polizei war mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Park gründlich abzusuchen. Diese umfassten Spurensicherungsteams und die Bereitschaftspolizei, die den Bereich nach möglichen Beweisen durchsuchten. Von Zigarettenkippen bis hin zu Getränkedosen wurde alles aufgesammelt, um mögliche Spuren zu sichern. Der Park wurde erst am Dienstagabend wieder für die Öffentlichkeit freigegeben, nachdem die Ermittlungen vorläufig abgeschlossen waren.