Stur und führerscheinlos: Lenker ohne Führerschein gleich zweimal erwischt

Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg wurde am 14. Oktober 2024 in der Hatschekstraße in Gmunden von der Polizei angehalten. Der Mann lenkte ein Auto, obwohl er keine gültige Lenkberechtigung besitzt, da ihm diese entzogen wurde. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab, um eine Wiederholung zu verhindern.

Schlüssel trotz Verbot abgeholt

Doch nur eine Stunde später erschien der Mann in Begleitung eines 24-jährigen Bekannten, der einen gültigen Führerschein besaß, auf der Polizeistation. Der Bekannte holte den Schlüssel ab, obwohl die Polizei den Jüngeren darauf hinwies, dass der 59-Jährige das Fahrzeug nicht führen darf.

Zweiter Verstoß: Wieder hinterm Steuer

Trotz der Warnung hielt sich der 59-Jährige nicht an das Verbot. Zehn Minuten nach dem Verlassen der Polizeiinspektion wurde er erneut in seinem PKW gesehen – dieses Mal auf der Bahnhofstraße in Gmunden. Die Streife stoppte ihn wieder, und abermals wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt.