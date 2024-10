Piloten gelingt Kometenaufnahme: „Ich habe vieles gesehen, aber das …“

Der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ sorgte die vergangenen Nächte für viel Begeisterung. Mehrmals machte er sich in Österreich sichtbar. Es handelt sich um einen der schönsten und hellsten Kometen der letzten Jahrzehnte, hieß es. Und die Geduld hat sich wahrlich ausgezahlt! In der Nacht auf heute, Dienstag, 15. Oktober, war der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ in den südlichen Bundesländern, Kärnten und Steiermark, zu sehen – und das mit freiem Auge. Sichtungen gab es auch die Nächte zuvor, unter anderem in Wien und Niederösterreich.

Pilot: „Ich habe schon viel gesehen, aber …“

Einen Österreicher begleitete „Tsuchinshan-Atlas“ auf seinem Weg durch die Lüfte. Auf seinem Flug von Rhodos nach Wien erlebte der Pilot ein wahrliches Naturschauspiel. In einer Flughöhe von 11.000 Metern war der Schweif des Kometen durch die Reflexion der Sonne besonders markant sichtbar. Auch für den Piloten war dies kein alltägliches Erlebnis. „In meiner Berufserfahrung habe ich schon viel gesehen, aber dieser Komet Tsuchinshan-Atlas war etwas ganz Besonderes für mich, muss ich sagen“, zeigt er sich im Gespräch mit 5 Minuten begeistert. Da es sich um einen langfristigen Kometen handelt, könnte er auch in den kommenden Tagen noch zu sehen sein.

©zVg Der Pilot konnte den Kometen vom Cockpit aus sehen. ©zVg Er war auf dem Weg von Rhodos nach Wien. Die Stadt, die zu sehen ist, ist Sofia (Bulgarien)

