Gerüchte um Karriere-Ende: Wie steht es um David Alaba?

Am Montagabend sorgten spanische Fußballjournalisten für Gesprächsstoff. In einer Radiosendung von Onda Cero äußerte sich der Journalist Edu Pidal besorgt über David Alabas Zukunft und spekulierte, dass Real Madrid bereits einen Ersatz für den Verteidiger suche.

Alaba fiel nach Verletzung längere Zeit aus

Alabas Knieverletzung soll so schwerwiegend sein. Der Knorpel habe mittlerweile stark abgebaut und die Knochen reiben aneinander. Nach jedem Training klagt Alaba über Schmerzen. Im Dezember 2023 hatte sich Alaba bei einem Heimspiel von Real Madrid einen Kreuzbandriss zugezogen. Mehr dazu in: Kreuzbandriss! Bitteres Saisonende für David Alaba. Die Genesung nahm einige Zeit in Anspruch. Erst im Mai wurde Alaba erneut operiert. Noch ist der Fußballstar nicht wieder im Einsatz. Es wird damit gerechnet, dass er frühestens Anfang 2025 wieder auf dem Platz zurückkehren wird.

Wie steht es um Alabas Karriere?

Wie steht es nun um Alabas Karriere? Die Einschätzung aus Alabas Umfeld ist anders, als jene der spanischen Journalisten. Laut ORF zeigen sich Ärzte und Therapeuten zufrieden mit seinem Genesungsfortschritt. Alaba selbst betonte Anfang Oktiber bei der Sporthilfe-Gala in Wien, dass er sich auf einem guten Weg befinde und geduldig auf sein Comeback hinarbeite: „Das ist ein Prozess. Ich muss geduldig sein und mental stark sein. Aber mir geht es von Woche zu Woche besser. Ich komme meinem Ziel immer näher.“ Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hofft, dass der Verteidiger 2025 wieder im Nationalteam für die WM-Qualifikation spielen wird.