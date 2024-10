Prankergasse in Gries wird wieder zur Spielstraße

Am 22. Oktober wird die Prankergasse in Graz wieder zur Spielstraße.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 21:17 / ©Stadt Graz/Nadine Aichholzer

Die Prankergasse lädt am 22. Oktober zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zum Spielen ein! Es gibt viel auszuprobieren: Bälle, Stelzen, Schnüre, Seile, Gummis, Malsachen und Tische, Straßenkreiden, Bausteine, Matten, Rollen, Diabolos, Brettspiele, Tücher, Fahrräder, Rutschautos, Dreiräder, Einräder, Handpuppen, Kostüme und vieles mehr. Professionelle Partner der Grazer Spielmobile, Pädagogen und Künstler begleiten die Spielstraße in der Kaiserfeldgasse. Kinder und Familien sind dazu eingeladen, den öffentlichen Raum neu zu entdecken und spielerisch zu nutzen. Die temporäre Spielstraße regt Kinder zum ursprünglichen, freien und kreativen Spiel an.