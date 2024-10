Villach lädt im Oktober zum Wintersport-Schnuppern in die Innenstadt

Am kommenden Samstag findet ein Gratis-Wintersport-Schnuppern am Rathausplatz in Villach statt.

Wer braucht schon Schnee! In Villach startet die Langlauf-, Ski- und Skisprungsaison bereits am kommenden Samstag. Das Organisationskomitee des Damen-Skisprung-Weltcups lädt gemeinsam mit dem Stadtmarketing Villach, der Villacher Alpen Arena sowie den Vereinen SV Achomitz/Zahomc, ASKÖ Landskron, SV Villach, SG Klagenfurt und dem Landesskiverband Kärnten zum Gratis-Wintersport-Schnuppern auf den Rathausplatz.

Wettkampf-Action in Villach

„Wir wollen das Thema ‚Vom Berg in die City´‘ in Zukunft verstärkt in den Mittelpunkt rücken, deshalb unterstützen wir diese Initiative der Wintersportvereine sehr gerne und freuen uns über eine weitere richtig lässige Veranstaltung in unserer Innenstadt“, betont Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler. Neben dem Sport-Schnuppern für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene darf auch entsprechende Wettkampf-Action nicht fehlen. Denn auf dem Matten-Langlaufteppich werden mehrere Staffel-Teams der Kärntner Wintersportvereine gegeneinander antreten. Ebenso wird auch ein Promi-Team auf der Matte sein Können zeigen – mit dabei unter anderem Stadtrat Harald Sobe, Alpen Arena-Obmann Andreas Sucher, Skispringerin Hannah Wiegele oder der ehemalige nordische Kombinierer und Weltcup-Athlet Philip Orter.

Kinder-Mattenschanze mitten am Rathausplatz testen

„Unsere Sportlerinnen und Sportler freuen sich schon, sich am Rathausplatz auf etwas ungewohntem Terrain zu präsentieren“, betont Gerhard Prasser, Obmann der Skiläufervereinigung Villach. In diesem Zusammenhang verweist er insbesondere auf die Kinder-Mattenschanze, die erst kürzlich beim Tag des Sports vor dem Parlament in Wien aufgebaut wurde. „Hier können Kinder auch ohne Vorkenntnisse das Gefühl erleben, über eine Skisprung-Schanze zu springen und sich einmal wie Eva Pinkelnig oder Stefan Kraft fühlen.“

Kostenlose Leihausrüstung

Darüber hinaus stehen allen Interessierten kostenlose Langlauf-Leihausrüstungen von der Villacher Alpen Arena zur Verfügung. Außerdem wird der ASKÖ Landskron die neuesten Bretter und alles Wissenswerte über diesen coolen Sport präsentieren. Natürlich gibt es auch alle Informationen zum Damen Skisprung-Weltcup in Villach – am 5. und 6. Jänner werden bekanntlich wieder die weltbesten Skispringerinnen über den neu adaptierten Bakken der Alpen-Arena gehen.