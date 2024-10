Mittwochs-Wetter: Föhnige Brise im Westen, dichter Nebel im Süden

Wetter in Österreich: Am Mittwoch sorgt der Föhn im Westen für Sonnenschein, während der Süden Österreichs unter Hochnebel leidet.

Am Mittwoch beginnt der Tag in vielen südlichen und östlichen Regionen Österreichs mit dichten Wolken und hartnäckigem Hochnebel. Besonders in diesen Landesteilen wird es kaum Auflockerungen geben, und der Nebel kann sich bis in die späten Nachmittagsstunden halten. Die Sonne lässt sich dort also kaum blicken, wie die Experten von GeoSphere Austria berichten.

Sonnenschein im Westen durch Föhn

Im Westen, vor allem entlang der Nordseite der Alpen, sorgt hingegen der Föhn für freundlicheres Wetter. Frühnebel, der in den Morgenstunden noch vorhanden sein kann, löst sich meist rasch auf, und die Sonne kommt hervor. Besonders am Nachmittag erwartet man in diesen Regionen strahlenden Sonnenschein.

Windig im Nordosten

Der Ost- bis Südostwind wird besonders im Nordosten spürbar, wo er mäßig bis lebhaft weht. Entlang der Alpennordseite wird der Föhneinfluss immer stärker, was die gefühlten Temperaturen ansteigen lässt. Dennoch bleibt es in den Hochlagen des Nordens kühl.

Temperaturen: Ein Mix aus Herbst und Spätsommer

Die Temperaturen spiegeln die Wetterunterschiede wider: In den Hochlagen des Nordens sinken sie in den Morgenstunden auf 1 bis 5 Grad, während sie in tiefer gelegenen Gebieten bei 5 bis 11 Grad liegen. Die Höchstwerte des Tages hängen stark von der Sonnenscheindauer und dem Föhneinfluss ab und liegen zwischen 10 und 22 Grad.