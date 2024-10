Nebel am Morgen, Sonnenschein am Nachmittag: So wird das Wetter in Wien

Nach einem nebligen Start in den Tag bringt der Nachmittag in Wien sonnige Auflockerungen.

Der Mittwoch beginnt für die Wiener trüb. Dichte Nebel- und Hochnebelschichten dominieren den Vormittag und sorgen für einen grauen Start in den Tag. Auch wenn sich der Nebel zäh hält, gibt es Hoffnung: Am Nachmittag bricht in weiten Teilen der Stadt die Sonne durch und bringt ein paar Stunden helles, freundliches Wetter.

Südostwind bringt frischen Schwung in den Nachmittag

Während der Morgen noch kühl und ruhig bleibt, frischt der Südostwind im Laufe des Tages zunehmend auf. Vor allem am Nachmittag wird er recht lebhaft und begleitet die Auflockerungen am Himmel. Die Temperatur beginnt am frühen Morgen bei etwa 8 Grad und steigt im Laufe des Tages auf milde 14 Grad an. Die Wiener können sich also nach einem trüben Start auf einen freundlicheren Nachmittag einstellen, auch wenn der Wind für frische Brise sorgt.