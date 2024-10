Lenker (28) lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei: Bis zu 130 km/h

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 06:18 / ©Fotolia-pattilabelle

Am gestrigen Dienstag, den 15. Oktober, wollte eine Streife der PI Annabichl gegen 18.10 Uhr im Zuge einer Streifenfahrt im Stadtgebiet von Klagenfurt ein Auto anhalten. Der Lenker wurde angewiesen, dem Streifenwagen zu folgen. An einer Kreuzung setzte sich der Autolenker mit hoher Geschwindigkeit in eine andere Richtung ab.

Verfolgungsjagd im Stadtgebiet: bis zu 130 km/h

Es kam in der Folge zu einer Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Klagenfurt, im Zuge derer der Autolenker mehrere Anhaltezeichen nicht befolgte und auch auf Folgetonhorn und Blaulicht nicht reagierte. Es wurden im Ortsgebiet bei der Nachfahrt Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h erreicht.

Beträchtliche Gefährdung:

Durch diese Fahrweise wurden zwei Fußgänger und drei Fahrzeuglenker beträchtlich gefährdet. Er konnte schließlich im Stadtgebiet angehalten werden, es handelt sich bei dem Mann um einen 28 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen. Ein Test auf Drogenkonsum verlief negativ.

Er besitzt keine Lenkberechtigung:

Der Mann wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Anzeige gebracht. An die Verwaltungsbehörde werden mehrere Verwaltungsanzeigen erstattet. Er ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung.