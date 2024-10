Erdbeben der Stärke 3,1 erschüttert Vorarlberg

In der Nacht auf heute bebte in Vorarlberg die Erde.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 06:38 / ©GeoSphere Austria

Um 3.15 Uhr am heutigen Mittwoch, dem 16. Oktober, ereignete sich im Raum Lech, Vorarlberg, ein Erdbeben der Magnitude 3,1. Das Beben war deutlich spürbar. Von den Seismologen der GeoSphere Austria heißt es: „Ersten Meldungen zufolge wurde das Beben in einem Umkreis von etwa 15 km zum Teil deutlich wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.“

Beben am Dienstag

Bereits am Dienstagmorgen, dem 15. Oktober, um 7.11 Uhr wurde die Erde in Vorarlberg erschüttert. Das Epizentrum befand sich etwa 5 Kilometer nordwestlich von Wald am Arlberg. „Ein Grollen des Undergrundes wurde im Epizentralbereich vereinzelt schwach wahrgenommen“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Seismologen verzeichneten eine Magnitude von 2,5.

