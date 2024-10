Industriebrand in Bruck: „Fenster geschlossen halten“

Im Süden von Bruck an der Mur kam es bei einer Industriefirma zu einem Brand.

Bruck an der Mur

Rund 130 Kräfte standen bei dem Industriebrand in Bruck-Einöd im Einsatz. Der Alarm war gegen 18.30 Uhr eingegangen. Durch den raschen Einsatz der Florianis konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten nahmen allerdings mehrere Stunden in Anspruch. Die Feuerwehren Bruck an der Mur, Picheldorf und Oberaich, sowie Rettung und Polizei waren vor Ort.

Die Feuerwehren Bruck, Picheldorf und Oberaich standen im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es wird empfohlen, die Fenster geschlossen zu halten.

Empfehlung: „Fenster geschlossen halten“

Von der Stadt hieß es kurz vor Mitternacht: „Es entstand Sachschaden, aber Gott sei Dank kein Personenschaden. Es besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt, es wird dennoch empfohlen, die Fenster im angrenzenden Bereich geschlossen zu halten.“