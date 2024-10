Kaltbaden: An diesen Seezugängen kannst du auch im Winter baden

Michaela Kopeinig (Strandbad bikebeach), Dietmar Juvan (Bäderchef Stadt Villach), Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs und Michaela Reisner (Kärnten Werbung), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig am bikebeach in St. Andrä am Ossiacher See. Am bikebeach und am panoramabeach kannst du auch im Winter baden. Villach Trend

Michaela Kopeinig (Strandbad bikebeach), Dietmar Juvan (Bäderchef Stadt Villach), Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs und Michaela Reisner (Kärnten Werbung), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig am bikebeach in St. Andrä am Ossiacher See. Am bikebeach und am panoramabeach kannst du auch im Winter baden.