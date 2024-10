Das sind die beliebtesten Bäckereien in der Steiermark

Beim Falstaff-Bäckereien-Voting im Vorjahr war es die Bäckerei Kranich in Sankt Peter am Ottersbach, welche sich mit sensationellen 59 Prozent den Sieg sichern konnte. Den zweiten Platz teilten sich mit jeweils 9 Prozent Vom Lichtenberg in Gnas und Mehlveredelung Uller GmbH in Feldbach. Den dritten Platz sicherte sich die Bäckerei Hubmann in Großklein mit 8 Prozent der Stimmen. Auch drei Grazer Bäckereien haben es im Vorjahr unter die Top 10 geschafft.

Vom zweiten Platz aufs Siegerpodest „gekämpft“

Beim Bäckereien-Voting 2024 ist es die Mehlveredelung Uller in Feldbach (Zweiplatzierte Bäckerei 2023), die zum glorreichen Sieger auserkoren wurde. Der zweite Platz geht an dein Brotheld in Fehring. Ebenfalls einen Stockerlplatz sichern konnte sich die Bäckerei Birchbauer in Fürstenfeld. Insgesamt zwei Bäckerei-Betriebe aus Graz schafften es in die Top 10: Martin Auer und die Bäckerei Bartl haben den 5. und 6. Platz ergattern können.