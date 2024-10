Andreas Gabalier wie nie zuvor: So sieht sein neuer Look aus

Andreas Gabalier, der Volks-Rock’n’Roller, wuchs als echter „Steirerbuam“ auf. Am 21. November 1984 in Friesach geboren, verbrachte er seine Kindheit in der Nähe von Graz. Schon in den jungen Jahren erkannte Gabalier seine Liebe zur Musik. Doch das Leben hielt auch schwere Schicksalsschläge für den Steirer bereit. Der frühe Tod seines Vaters und seiner Schwester traf die Familie hart. Gabalier verarbeitete diesen Verlust später in seinem Hit „Amoi seg‘ ma uns wieder“.