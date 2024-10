Achtung, Autofahrer! Polizei kündigt heute Kontrollen an

Die Landespolizeidirektion Salzburg hat heute Geschwindigkeitskontrollen angekündigt – ganz zum Vor- beziehungsweise Nachteil der Autofahrer, man nehme es, wie man will. In dem Posting heißt es: „Heute heißt es wieder GIB ACHT. Im ganzen Bundesland werden speziell in sensiblen Bereichen – wie vor Bushaltestellen, Schulen und Schutzwegen – Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und Alkohol am Steuer wird kontrolliert und geahndet. Darüber hinaus muss man jederzeit und überall mit Kontrollen rechnen.“