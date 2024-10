Millionen-Pleite: Autohändler kann nicht mehr zahlen

Ein Autohändler in Oberösterreich ist insolvent.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 09:53

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass die Seifried United Auto GmbH aus Grieskirchen beim Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Die Firma Seifried besteht bereits seit rund 50 Jahren, gegründet wurde sie 1978. Die Hauptgeschäftsbereiche sind Neuwagenhandel der Marke Hyundai über eine Denzel Import Firma, der Gebrauchtwagenfahrzeughandel, Werkstatt, Spenglerei und Lackiererei.

3,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Nun sieht sich der Betrieb mit einer Insolvenz konfrontiert, von der neun Dienstnehmer und 53 Gläubiger betroffen sind. Laut AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf zirka 3,2 Millionen Euro. Wie geht es mit der Firma Seifried weiter? „Aus derzeitiger Sicht ist davon auszugehen, dass die angebotene Sanierungsplanquote aus dem freien Masseguthaben und dem Fortbetrieb des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren erwirtschaftet bzw. von dritter Seite finanziert werden“, so der AKV. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren.

Mehrere Gründe

Als Gründe für die Insolvenz wurden mehrere Faktoren genannt. Die anfänglich hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen war nur von kurzer Dauer – jetzt steckt die Hauptmarke in einer Absatzkrise. Während der Corona-Pandemie sorgten Lieferengpässe dafür, dass der Erwerb junger Gebrauchtfahrzeuge nahezu unmöglich wurde. Doch damit nicht genug: Die Energiekrise, ausgelöst durch den Ukrainekrieg, und die steigenden Kosten für Produkte und Löhne konnten nicht mehr vollständig an die Kunden weitergegeben werden. Zusätzliche Probleme mit Garantieabrechnungen und Bonusvergütungen gegenüber einem wichtigen Lieferanten verschärften die finanzielle Lage. Trotz intensiver Verhandlungen konnte keine Lösung bezüglich ausstehender Zahlungen gefunden werden. Die Firma ist nun nicht mehr in der Lage, ihre fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 09:56 Uhr aktualisiert