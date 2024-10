Welttag des Brotes: “Erschreckend, welche Massen an Lebensmittel wir haben“

Heute, am 16. Oktober, ist der internationale Tag des Brotes. Julia Petschnig, Obfrau vom Together Verein spricht über das Konsumverhalten und einen nachhaltigen Beitrag im Umgang mit Lebensmittel.

Aufgrund von Massenkonsum und ein Übermaß an Lebensmittel werden täglich Lebensmittel weggeschmissen, weil sie in Supermärkten nicht mehr verkauft werden dürfen. Der „Together Verein Kärnten“ rettet Lebensmittel, aber auch alle anderen Güter des täglichen Bedarfs und möchte so einen sozialen Beitrag zu den Konsumabläufen leisten. „Wir versuchen ein Bewusstsein zu schaffen, dass man Dinge wiederverwertet“, so die Obfrau des Together Vereins Julia Petschnig im Gespräch mit 5 Minuten.

Was der „Together Verein“ macht:

Die Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf geeignet sind, da sie über das Mindesthaltbarkeitsdatum sind, werden vom Together Verein abgeholt. Diese können dann in den Together Points bezogen werden. „Auch das lose offene Gebäck aus den Supermärkten wird am selben Tag abgeholt und am nächsten Tag bei unseren Stellen abgeholt werden“, so Petschnig gegenüber 5 Minuten. Die verschiedenen Standorte der Together Points, sowie auch die Öffnungszeiten findest du unter https://www.act2gether.at/aktuelle_oeffnungszeiten.html.

Für wen die „Together Points“ sind:

Hier soll es laut Petschnig ofmals zu Missverständnissen kommen. „Jeder kann kommen und Lebensmittel abholen, ganz egal wie er finanziell aufgestellt ist. Uns geht es darum, dass die Lebensmittel, die einen großen Produktionsaufwand haben, noch konsumiert werden“, so Petschnig weiter gegenüber 5 Minuten. Menschen in Notlagen können grundsätzlich um kostenlose Lebensmittelfassungen anfragen, da immer mehr Ware vorhanden ist, als es Abnehmer gibt. Alles, was nicht an den Menschen gebracht werden kann, wird in weiterer Folge an Gnadenhöfe oder Kleintierhalter gegeben.

Aktuelle Aktion zum Welttag des Brotes

Petschnig informiert darüber, dass es eine Aktion seitens des Together Vereins gibt. „Das offene lose Gebäck aus den Supermärkten kann bei uns kostenlos abgeholt werden“, so die Obfrau gegenüber 5 Minuten. Für eine allgemeine Lebensmittelabholung werde ein Unkostenbeitrag berechnet. „Was wir ständig hören, wenn Menschen von unserem Angebot erfahren, dass sie niemandem etwas wegnehmen möchten oder dass es ihnen ja eh nicht so schlecht gehe. Mit diesem Irrglauben möchten wir aufräumen, da das kein Kriterium ist, um bei uns einkaufen zu können“, erklärt Petschnig.

©Together Verein Das offene lose Gebäck aus den Supermärkten kann bei den Together Points kostenlos abgeholt werden.

Petschnig: „Haben mehr Ware als Abnehmer“

Auch würden genug Menschen dieses Angebot aus finanziellen Gründen annehmen, aber dies sei kein Kriterium, um Lebensmittel beziehen zu können. „Wir haben wirklich weit mehr als wir Abnehmer haben und laden daher Menschen ein zu uns zu kommen und das auch nicht nur wegen der Brieftasche machen, sondern auch um ihren eigenen nachhaltigen Beitrag im Umgang mit Lebensmitteln zu leisten“, so die Obfrau weiter.

„Erschreckend, welche Massen an Lebensmittel wir haben“

Auf der einen Seite sei ein Mangel vorhanden, da so viele Menschen am Ende des Monats kein Geld mehr haben. Auf der anderen Seite werden tausende Teiglinge produziert, von denen wieder sehr viele im Müll landen. „Es ist für uns in der Arbeit immer wieder erschreckend, welche Massen an guten Lebensmittel wir haben. Vielleicht müssten auch die Supermarktregale nicht immer so überfüllt sein. Manchmal wissen wir nicht, ob wir weinen oder lachen sollen, bei den Mengen an Brot, die nicht mehr verkauft werden und dann zu uns kommen“, erzählt Petschnig weiter. Der Together Verein freut sich einerseits, aber auf der anderen Seite wisse man auch, dass man nicht genügend Abnehmer dafür habe.

„Gerettetes Gebäck“ spart 100 bis 200 Euro

Der Together Verein möchte vor allem auch Menschen motivieren Lebensmittel zu retten, die auch von der Teuerung betroffen sind. „Auch bei zwei Schulkindern, die jeden Tag eine Jause mitbekommen, kann man sich 100 bis 200 Euro allein für Brot und Gebäck sparen, wenn man das Angebot von „gerettetem Gebäck“ in Anspruch nimmt“, heißt es seitens der Obfrau abschließend im Gespräch mit 5 Minuten.