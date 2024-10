GrazGrün: Gemeinnütziger Betrieb will Bäume und Blühwiesen pflanzen

Die Stadt Graz pflanzt gemeinsam mit der Holding Graz pro Jahr bis zu 1000 Bäume. Mehr Bäume zu pflanzen bedeutet natürlich auch einen höheren Pflanz- und Pflegeaufwand, manchmal in Kombination mit Entsiegelungs- oder Tiefbaumaßnahmen, so etwa für das zuletzt immer häufiger angewandte Stockholmsystem, das Bäumen mehr und effizientere Wurzelräume zur Verfügung stellt. Zudem entstehen für neue Biodiversitätsflächen wie Blühwiesen oder Feuchtbiotope n zusätzliche Kosten bei Anlage und Pflege.

Gemeinsame „grüne Sache“ von Bevölkerung und Stadt Graz

Um diese wichtigen Projekte zur Biodiversität, Klimawandelanpassung und für den Klimaschutz stemmen zu können und dabei auch allen Grazerinnen und Grazern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, ist die Gründung eines gemeinnützigen Betriebs gewerblicher Art geplant. Dieser Betrieb mit dem Namen „GrazGrün“ wird vorrangig Patenschaften für die Pflanzung und die Anlage und Pflege von Bäumen und Blühwiesen organisieren, berichtet die Projektleiterin Maria Nievoll. Grünraum-Abteilungsleiter Robert Wiener kennt einen zusätzlichen Anreiz für die Bevölkerung, sich an der Schaffung und Erhaltung zusätzlichen Grünraums zu beteiligen: „Durch die Einrichtung von GrazGrün wird es nach einem Jahr Betrieb möglich, auf die Liste der begünstigten Einrichtungen für die Spendenabsetzbarkeit zu kommen, wodurch Patenschaftsbeiträge für Bäume und Biodiversitätsflächen spendenabzugsfähig werden.“ Da alle Einnahmen und Ausgaben von „GrazGrün“ separat abgerechnet werden, ist auch überprüfbar und gesichert, dass sämtliche Spenden auch tatsächlich dem jeweils zugedachten Zweck zugutekommen. Die Gründung des gemeinnützigen städtischen Betriebs soll am Donnerstag dieser Woche im Gemeinderat beschlossen werden.

Schwentner: „Bäume sind Klima-Wunderwerke“