Neue Erlebniswelt „KiERa“ eröffnete in Graz

„KiERa“, eine bunte Erlebniswelt mit Spielen und Rätseln, bringt Kindern das Thema Energie näher und kommt nun nach Graz. Das Projekt „KiERa Energie“ feiert vom 14. bis 16. Oktober seine Premiere in der Steiermark, organisiert von der WKO-Fachgruppe Energiehandel in Zusammenarbeit mit Garagen, Tankstellen und Serviceunternehmen im Center of Excellence der WKO Steiermark. Das Thema Energieformen der Zukunft ist komplex, spannend und spielt eine wesentliche Rolle in unserem Alltag. Daher wurde der Kinder-Erlebnis-Raum „ENERGIE“ (KiERa) ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um erfolgreiches Projekt aus Tirol, das den Jüngsten die Welt der Energie näherbringen soll.

Verschiedene Rätsel und Spiele

Die interaktive, bunte und lehrreiche Umgebung von „KiERa Energie“ besteht aus miteinander verbundenen Holzkojen, die mit verschiedenen Rätseln und Spielen ausgestattet sind. Diese Installation lädt Schüler ein, sich aktiv mit Fragen rund um Energie und im aktuellen Schwerpunkt auch um Tankstellen auseinanderzusetzen. Seit 2022 gibt es das Projekt „KiERa Energie“ bereits in Tirol, wo etwa 6.000 begeisterte Schüler daran teilgenommen haben.

Zukunft der Energieversorgung

Bei „KiERa Energie“ wird untersucht, wie sich der Energieverbrauch in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie wir künftig effizienter mit Energie umgehen können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage: „Wie bewältigen wir den Klimawandel?“ Hierbei handelt es sich um ein interaktives Spiel, bei dem die Kinder bunte Blätter an einen symbolischen Baum heften und darüber nachdenken, welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Wandel erfolgreich zu meistern. „Es ist unglaublich wichtig, Kinder frühzeitig für das Thema Energie zu sensibilisieren. Sie sind die Entscheidungsträger von morgen“, betonte Nadja Elmer, von der Agentur EEC – Die Bildungswerkstatt, welche, das Projekt entwickelt hat. Über 500 Schüler sind bereits für das Projekt angemeldet.

Tankstellen als Energie-Vorreiter

Im aktuellen Schwerpunkt wird das Thema „Tankstellen“ ausführlich behandelt. Dabei wird nicht nur ihre alltägliche Funktion als Ort zum Tanken, Einkaufen oder Kaffeetrinken betrachtet, sondern auch die Frage aufgeworfen, welche Energieformen wir gegenwärtig und in Zukunft nutzen werden. „Die Tankstelle ist nicht mehr nur ein Ort, an dem wir Benzin tanken. Sie ist ein Zentrum der Begegnung, gerade im ländlichen Raum oft vergleichbar mit einem Gasthaus. Hier kann man sich über die Entwicklungen der Energieversorgung austauschen“, so FG-Tankstellen-Obmannstellvertreter Michael Krois. Die Erlebniswelt soll Kindern die Herausforderungen der Energieversorgung in der Zukunft zeigen. Und wie sie diesen mit Technologieoffenheit begegnen können. Die Tankstellen und der Energiehandel nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein. Deshalb soll das Projekt in Zukunft auf die Bezirke ausgeweitet werden.

Nachgebaute Waschanlage

Eine nachgebaute Waschanlage soll Kinder darüber aufklären, dass das Autowaschen im heimischen Garten schädlich für das Grundwasser ist und die Bedeutung nachhaltiger Alternativen hervorheben. „Es geht darum, den Kindern aufzuzeigen, dass jede Form der Energie Vor- und Nachteile hat. Es ist entscheidend, dass wir uns technologisch offen zeigen und alle möglichen Lösungen in Betracht ziehen, um die Klimaziele zu erreichen“, erklärte Jürgen Roth, Bundes-Obmann der Fachgruppe Energiehandel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 10:39 Uhr aktualisiert