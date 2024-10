Kult-Musical Flashdance kommt nach Graz

Von 31. Oktober bis zum 2. November wird das Musical Flashdance in der Helmut List Halle in Graz aufgeführt.

Wer zu Halloween keine Lust auf Gruseln hat, der kann am 31. Oktober auch eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre wagen. In der Grazer Helmut List Halle wird die zeitlose Geschichte einer jungen Frau erzählt, welche bereit ist, alles zu riskieren, um ihren Traum zu verwirklichen. Die fesselnde Erzählung von Alex Owens, die tagsüber im Stahlwerk arbeitet und nachts als Tänzerin in einer Bar auftritt, ist generationenübergreifend bekannt. Besonders geläufig sind Songs wie „Flashdance – What a Feeling“ oder „Maniac“.

©ShowSlot GmbH Ein kleiner Vorgeschmack… ©ShowSlot GmbH …was die Besucher erwartet.

Tanzfilm prägte die 80er Jahre

Vor genau vier Jahrzehnten eroberte der Tanzfilm die Kinoleinwände und zog eine ganze Generation in seinen Bann. FLASHDANCE setzte nicht nur filmische Meilensteine, sondern auch modische Statements: Enge Trikots und lässig über die Schulter rutschende Sweater prägten entscheidend das Erscheinungsbild der ikonischen 80er Jahre. Mit seinem mitreißenden Soundtrack sicherte sich der 1983 erschienene Blockbuster einen festen Platz in der Popkultur und erreichte mit Megahits wie „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“ internationalen Kultstatus.

Zur Handlung

Die fesselnde Geschichte von „FLASHDANCE – Das Musical“ entführt in das Leben einer jungen Frau in Pittsburgh. Alex Owens arbeitet tagsüber in einem Stahlwerk und nachts als Tänzerin in einer Bar. Doch eigentlich ist es ihr größter Traum, eine anerkannte Profi-Tänzerin zu werden. Erst verliebt sie sich in ihren Chef Nick Hurley, dann könnte auch noch ihr Traum mit einem Vortanzen an der renommierten Akademie wahr werden. Doch schon bald legt sich ein Schatten auf ihr Glück und Alex muss sich entscheiden: Wie viel ist sie bereit, für ihren Traum aufzugeben? Eine starke Frau im Mittelpunkt der Story, die für ihren Traum hart arbeitet und ihren ganz eigenen Stil tanzt und lebt.