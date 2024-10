Wien setzt auf „Scan-Cars“: Sensoren sollen Parksünder

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 10:59 / ©Stadt Wien/Christian Fürthner

Die Kontrolle der wienweiten Parkraumbewirtschaftung soll künftig von sensorgesteuerten Fahrzeugen unterstützt, das teilt die Stadt Wien heute mit. Schon heute legen die Parksheriffs rund 15 Kilometer pro Tag zu Fuß zurück. Teilweise sind sie auch mit E-Bikes unterwegs. Ab Ende 2026 stehen den Organen der Parkraumüberwachung, vor allem in den großen Flächenbezirken, sogenannte Scan-Cars zur Verfügung. Eine Personalreduktion ist laut der Stadt Wien damit nicht verbunden, die Fahrzeuge dienen lediglich zur Entlastung der Mitarbeiter in den weitläufigen Randbezirken.

„Scan-Cars“ orten Parksünder

Wie funktionieren die Scan-Cars? „Die Kennzeichen werden mittels optischer Zeichenerkennung (OCR – Optical Character Recognition), gescannt. Die Sensoren dafür befinden sich auf dem Dach des entsprechenden Kontrollfahrzeuges. Der Kennzeichentext wird in ein maschinenlesbares Textformat umgewandelt und es erfolgt ein Abgleich mit der verknüpften Datenbank. Wie im bestehenden System auch, erfolgt dabei keine weitergehende Speicherung der Daten im Hintergrund. Die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen wird somit gewährleistet“, erklärt die Stadt Wien.

Verstöße werden manuell geprüft

Jeder digital festgestellte, potentielle Verstoß wird von den Parkraumüberwachungsorganen vor Ort eigens endüberprüft. Erst nach Überprüfung durch einen Mitarbeiter wird eine Beanstandung durchgeführt.

Ab 2026 geplant

Noch in dieser Woche startet der Begutachtungsprozess für die Novellierung des Parkometergesetzes, das Grundlage für die geplanten Neuregelungen ist. Auf dessen Basis erfolgt in einem nächsten Schritt per Ausschreibung die Suche nach einem geeigneten Anbieter. Auf Wiens Straßen werden die Scan-Cars ab 2026 im Rahmen von umfangreichen Tests zu sehen sein.