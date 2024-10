Ekelhaft! Mann masturbierte in Sauna

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 11:12 / ©Pexels/ Max Vakhtbovycn

Bereits am vergangenen Samstag, den 12. Oktober 2024, kam es in der Sauna des Dornbirner Stadtbades zu einer sexuellen Belästigung. Gegen 17 Uhr masturbierte dort ein Mann. Dies ist von mindestens einer Person wahrgenommen und bei der Polizei Dornbirn zur Anzeige gebracht worden. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und öffentlichen geschlechtlichen Handlungen zur Anzeige gebracht. Die Polizeiinspektion Dornbirn ersucht Personen, die am 12. Oktober gegen 17 Uhr ebenfalls von den Handlungen des Mannes belästigt wurden, sich unter +43 (0) 59 133 8140zu melden.