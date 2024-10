Preis-Schock bei den ÖBB: Zugfahren wird teurer

ÖBB-Tickets sind am Smartphone per ÖBB-App, im Internet unter shop.oebbtickets.at, an den ÖBB-Ticketautomaten und Ticketschaltern in den Bahnhöfen sowie bei externen Vertriebspartnern, wie etwa ausgewählten Tabaktrafik-Filialen in Österreich, Reisebüros, Tourismusverbänden und sonstigen Partnern der ÖBB im In- und Ausland erhältlich.