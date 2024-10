Auftakt für die Uni-Graz-Montagsakademie

Im ersten Vortrag wird der renommierte Klimaforscher Douglas Maraun über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Mittelmeerraum referieren. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Universität Graz. Maraun gibt am ersten Abend einen tiefen Einblick in die klimatischen Veränderungen, die diese historisch und kulturell bedeutsame Region betreffen. Er wird die ökologischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der steigenden Temperaturen und der sich häufenden Extremwetterereignisse erläutern. Besonders im Fokus stehen die Auswirkungen auf die Menschen, die Flora und Fauna sowie die Rolle des Mittelmeers als globaler Klimapuffer.

Über die Montagsakademie

Die Montagsakademie, die sich durch allgemein verständliche Wissenschaftsvorträge auszeichnet, richtet sich an die breite Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Übertragen wird der Vorlesungsreigen in fünf Regionen Österreichs – von Braunau am Inn bis nach Lienz in Osttirol.