Riesen-Spinne an Hauswand gefunden: „Wir waren schockiert“

Die Horrorvorstellung vieler Österreicher hat sich an einer Hauswand im niederösterreichischen Gänserndorf für eine Frau bewahrheitet: Eine riesige Spinne war dort. Was aber nun tun? Wie die Frau auf Facebook erklärt, hätte sie die Spinne erst in ein Glas getan und danach in den Wald gebracht.

©kk / privat Die große Spinne, die sie an der Hauswand in Gänserndorf gefunden hat, hat die Österreicherin in einem Glas in den Wald gebracht.

„Ich hoffe, das war es dann auch“

„Wir haben uns erschrocken und waren schockiert“, meint sie nun gegenüber 5 Minuten über die Momente direkt nach dem Fund der Spinne. „Ich hoffe, das war es dann auch“, so die Frau abschließend, die meint, es sei nur die eine Spinne gewesen, die sie gefunden haben. Erst kürzlich wurde an der Grenze zu Wien, in Groß-Enzersdorf, übrigens ein ähnlicher Spinnenfund gemeldet, dort war sie sogar in die Wohnung gekrabbelt. Mehr dazu hier: Spinnen-Alarm in Wohnung: „Nicht einmal die Katze hat sich hingetraut“.

©kk / privat Diese Spinne hat eine Frau auf ihrer Hauswand in Gänserndorf gefunden.

Um diese Spinne handelt es sich

Wir haben nun beim „Naturschutzbund Österreich“ angefragt, um welche Spinne es sich hierbei handeln könnte. Dort bestätigt man gegenüber 5 Minuten, dass es sich wohl um eine Südrussische Tarantel handeln würde. Fundort und Größe würden jedenfalls dafür sprechen, erklärt man. Ihr Verbreitungsgebiet liegt dabei vorrangig in Wien, im Burgenland und im Osten Niederösterreichs.

©naturbeobachtungen.at/ Screenshot In diesem Gebiet hält sich die Südrussische Tarantel in Österreich vorrangig auf.

Was tun, wenn man auf eine Südrussische Tarantel stößt?

„Wenn man sie im Garten findet, einfach in Ruhe lassen. Wenn man sie in der Wohnung findet, mit einem Blatt Papier und einem Glas ins Freie bringen“, rät Ines Hickmann, Pressesprecherin vom Naturschutzbund, auf Nachfrage von 5 Minuten. in jedem Fall sollte man den Fund aber auf der Naturbeobachtungs-Plattform hier oder in der gleichnamigen App melden. „Damit bekommen wir ein besseres Verständnis, wo diese Art aktuell in Österreich vorkommt. Wir konnten dank der Meldeaufrufe an die Bevölkerung heuer schon knapp 100 Meldungen zu dieser Art sammeln“, informiert Hickmann weiter.

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch, ist ja nur ein Insekt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ist die Südrussische Tarantel gefährlich für den Menschen?

„Nein, sie ist völlig ungefährlich“, weiß die Expertin. Selbst wenn man von dem Tier gebissen wird – Hickmann selbst bezeichnet diesen Fall jedoch als „unwahrscheinlich“ -, sei der Biss vom Schmerz und Verlauf her mit einem Bienenstich vergleichbar. In den kommenden Tagen und Wochen wird es zudem zunehmend unwahrscheinlicher, auf die Südrussische Tarantel zu treffen, da sich die „beste Zeit, die Spinne beobachten zu können dem Ende nähert“, so Hickmann. Dennoch würden sich die Tiere noch immer in Siedlungen verlaufen, „wenn die Männchen auf Partnersuche und die Weibchen auf der Suche nach passenden Winterquartieren sind“, erklärt Hickmann abschließend.