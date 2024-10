Insider: Villacher schützte seine 400.000 Euro in einem Plastiksackerl

Insider berichteten jetzt 5 Minuten über Zwischenergebnisse, die sich abenteuerlich anhören. In einem Fall vermisst ein Italiener 600.000 Euro, in einem anderen Fall geht es um 400.000 Euro, die in bar bei der Polizei gelandet sind.

Banker soll 400.000 Euro verwahrt haben

„Zu laufenden Ermittlungen gibt es keine Auskunft“ heisst es auf Anfrage von 5 Minuten von der Villacher Polizei. Es sickerte zu 5 Minuten dennoch einiges an Neuigkeiten durch. So hatte ein Villacher gleich 400.000 an Bargeld daheim liegen gehabt. Aus Angst, eine seiner zahlreichen Liebschaften könnte ihm davon etwas stibitzen, bat er eines Tages den Villacher Banker, das Geld bei sich zu Hause zu verwahren und übergab ihm das Geldbündel, verpackt in einem Plastiksack, zur Verwahrung.

Treffpunkt zur Übergabe sei vereinbart worden

Dort lag es auch dann lange Zeit beim Banker daheim im Wohnzimmer, bis plötzlich ruchbar wurde, dass der Banker fristlos entlassen worden war. „Da meldete sich der Mann dann eiligst bei dem Banker und bat ihn, die 400.000 wieder zurückzugeben“, so der Insider. Es wurde ein Treffpunkt vereinbart und das Geld dem Besitzer wieder übergeben, das er mit seiner Unterschrift auch bestätigte.

Villacher bekam es mit der Angst zu tun

Dann bekam es der Villacher, der wieder im Besitzer seines Geldschatzes war, offensichtlich mit der Angst zu tun, irgendwie in den Fall hineingezogen zu werden. „Er packte das Geld und übergab es sicherheitshalber den ermittelnden Beamten. Jetzt liegt es dort und irgendwie könnte jetzt das Finanzamt sich dafür interessieren“, so der Insider.

Italiener: 600.000 Euro in bar übergeben

In einem zweiten Fall will ein Italiener, dessen Konto bei der Bank schon 2009 geschlossen wurde, dem Banker 600.000 Euro in bar übergeben haben und will nun das Geld zurück. „Tatsächlich scheint er aber seiner Lebensgefährtin den Betrag auf ihr Konto überwiesen haben, die einen Teil verspekuliert haben dürfte. Beide haben den Banker angezeigt und wollen nun jeder der beiden jeweils 600.000 Euro zurück. Für alle drei gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

