Alkohol am Steuer: PKW-Lenker kollidiert mit Motorrad

In Wien-Floridsdorf ereignete sich ein Unfall.

Am Dienstag, dem 15. Oktober 2024, ereignete sich auf der Jedleseer Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk, Floridsdorf, ein Verkehrsunfall zwischen einem 79-jährigen Motorradlenker und einem 23-jährigen PKW-Fahrer. Der Unfall passierte gegen 17.55 Uhr, als der Motorradlenker von einem Parkplatz am Fahrbahnrand nach links in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Dabei kam es zur folgenschweren Kollision mit dem Auto.

Durch den Zusammenstoß wurde der 79-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Die Berufsrettung Wien war rasch vor Ort, leistete notfallmedizinische Versorgung und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 23-jährige PKW-Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ebenfalls versorgt. Die Polizei stellte bei dem PKW-Lenker eine Alkoholisierung fest, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Weitere Ermittlungen durch das Verkehrsunfallkommando laufen derzeit.