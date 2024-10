Drei Frauen getötet: Bordell-Killer kommt vor Gericht

Die Tat schockierte ganz Österreich: Am 23. Feber richtete ein Asylwerber in einem Bordell in Wien-Brigittenau ein einziges Blutmassaker an. Der 27-Jährige stürmte an jenem Abend mit einem Messer bewaffnet in das Asiastudio und tötete drei Sexarbeiterinnen.

Psychiatrie statt Gefängnis

Schon seit jeher stand im Raum, dass der aus Afghanistan stammende Mann an einer paranoiden Schizophrenie leiden könnte. Ein psychiatrisches Gutachten bestätigte die Vermutung. Da er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war, beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Mehr dazu in: Psychiatrie statt Gefängnis: Könnte Bordell-Killer nun Haft entgehen?

Prozesstermin steht fest

Der Fall wird am 25. November 2024 am Landesgericht Wien verhandelt. Und so viel steht schon fest: Dem Afghanen wird nicht dreifacher Mord vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.