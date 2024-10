Einsatz in Miesenbach: Lkw landet im Graben

Heute Vormittag ereignete sich in Miesenbach (Bezirk Weiz) ein Lkw-Unfall.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 12:42 / ©FF Pöllau

„Beim Eintreffen am Einsatzort war die Unfallstelle bereits abgesichert und der Einsatzleiter wies uns in die Lage ein“, so berichtet die FF Pöllau von dem Einsatz. Und weiter: „Gemeinsam wurde schließlich entschieden den Transporter mit dem Ladekran des Schweren Rüstfahrzeugs Pöllau anzuheben, während dieser mit der Seilwinde des LKW-A Miesenbach gesichert wurde.“

©FF Pöllau Die Feuerwehren… ©FF Pöllau …wurden zur Fahrzeugbergung alarmiert.

Zweistündiger Einsatz

Nachdem das Fahrzeug wieder erfolgreich auf seine Räder gestellt wurde, musste es zusätzlich vom Ladekran gestützt werden, während es mit zwei Seilwinden aus dem Graben geborgen wurde. Nach knapp zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau wieder einrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.