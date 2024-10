Zu zweit auf E-Scooter – dann fuhr 14-Jähriger gegen Fußgänger

In Wien kollidierte ein E-Scooter-Fahrer mit einem Fußgänger.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 13:35 / ©pixabay.com

Der 50-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos stellte sich heraus, dass der 14-Jährige vorschriftswidrig mit einer zweiten Person den E-Scooter lenkte. Der 14-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie der vorschriftswidrigen Benützung des E-Scooters angezeigt. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag, den 15. Oktober, gegen 17 Uhr in der Svetelskystraße.

Schwerpunktkontrollen

Die Landesverkehrsabteilung führt gemeinsam mit den Stadtpolizeikommanden regelmäßig gezielte Schwerpunktkontrollen von E-Scootern und E-Bikes im Wiener Stadtgebiet durch. Bei der jüngsten Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf E-Scooter und Fahrradfahrer wurden gestern Nacht im Wiener Stadtgebiet insgesamt 77 Organmandate und 92 verwaltungsrechtliche Anzeigen gelegt – ein Großteil wegen Missachten von Rotlicht und Einbahnführungen sowie mangelnder technischer Ausrüstung der Fahrzeuge. Bei der Überprüfung am mobilen Rollenprüfstand entsprach ein E-Scooter nicht den gesetzlichen Vorschriften und erreichte eine höhere Geschwindigkeit als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Der Lenker wurde angezeigt.