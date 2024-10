Nach Sprung von Mauer: Kind von Inn mitgerissen

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11.30 Uhr zwischen der Universitätsbrücke und der Innbrücke. Das Kind sprang in der Nähe von Mariahilf von der Ufermauer, die an dieser Stelle etwa vier bis fünf Meter hoch ist, in den Inn. Der Fluss riss das Kind etwa 50 bis 100 Meter mit. Glücklicherweise war ein Lehrer zur Stelle und rettete es. Laut Krone-Bericht erlitt das beeinträchtigte Kind schwere Verletzungen, vor allem im Bereich der Beine und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.