Nachbarshund zerfleischt Chihuahua und beißt dann 10-jähriges Mädchen

Der illegal angebundene Schäferhundmischling tötete die Chihuahua-Hündin Tiffany und biss ein Mädchen in Bad Ischl. Trotz des Vorfalls hat sich an den Haltungsbedingungen des Hundes bisher nichts geändert.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 14:41 / ©Photo By: Kaboompics.com

Der Vorfall am vergangenen Mittwoch hat in Bad Ischl tiefe Spuren hinterlassen. Eine Chihuahua-Hündin namens Tiffany, die der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe gehörte, wurde beim Spaziergang von einem Schäfermischling der Nachbarn brutal attackiert. Ein 10-jähriges Mädchen führte die kleine Hündin an der Leine, als der Hund des Nachbarn, der sich von seiner illegalen Anbindung losgerissen hatte, auf die Straße stürmte und Tiffany angriff. In einem verzweifelten Versuch, ihren geliebten Hund zu retten, wurde das Mädchen selbst in die Hand gebissen.

Tragisches Ende trotz rascher Hilfe: Für Tiffany kam jede Hilfe zu spät

Tiffany erlag ihren Verletzungen trotz des schnellen Eingreifens der Tierärztin. „Es war ein schrecklicher Moment, als die Mutter des Mädchens uns kontaktierte“, berichtete Jürgen Stadler, Sprecher der Pfotenhilfe. „Der Nachbarshund wurde illegal angebunden, nur an einem wackeligen Schirmständer. Diese provisorische Anbindung ist auch nach dem Vorfall nicht geändert worden.“ Die Haltungsbedingungen des Hundes, der regelmäßig auf den Balkon gesperrt wurde und kaum Bewegung erhielt, sind laut Stadler der Ursprung des aggressiven Verhaltens.

Ein trauriges Schicksal nach misslicher Rettung

Tiffany, die einst aus einer Beschlagnahmung von 55 Tieren bei einer Züchterin gerettet wurde, hätte endlich ein schönes Zuhause gefunden. Doch ihr Leben wurde abrupt beendet. „Tiffany hätte nach allem, was sie durchmachen musste, nun endlich ein schönes Leben als geliebtes Familienmitglied haben können. Doch ihr Leben wurde wegen einer angeblich amtsbekannten illegalen Hundehaltung in der Nachbarschaft grausam und jäh beendet. Nachdem der Fall mehrere verschiedene Gesetze und Behörden betrifft, müssen jetzt alle wirklich gut zusammenarbeiten“, fordert Stadler abschließend.