Klagenfurterin verliert ihr Erspartes: Diebe heben mehrere tausend Euro ab

Diebstahl in Klagenfurt: In einem Klagenfurter Lebensmittelgeschäft wurde einer 64-Jährigen während eines Gesprächs die Brieftasche gestohlen, was zu einem erheblichen finanziellen Verlust führte.

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt ein dreister Diebstahl. Gegen 9.30 Uhr war die 64-jährige Geschädigte in ein Gespräch vertieft, als unbekannte Täter die Gelegenheit nutzten, um ihre Brieftasche aus der Handtasche zu stehlen. Die Frau bemerkte den Diebstahl zunächst nicht und bemerkte erst später, dass ihre Brieftasche fehlte.

Flucht mit dem Geld: Die Täter nutzen die Bankkarten sofort aus

In der Brieftasche befanden sich mehrere hundert Euro in bar sowie zwei Bankomatkarten, die mit den zugehörigen PIN-Codes versehen waren. Die unbekannten Täter ließen sich nicht lange Zeit und hoben von den Konten der Frau mehrere tausend Euro ab, was die Situation zusätzlich verschärft.