19-JÃ¤hriger wegen mehrerer Delikte angezeigt: Polizei durchsuchte Wohnung

Am 14. Oktober wurde gegen 22 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Bleiburg aufgrund einer Anzeige wegen Gewalt in der Privatsph√§re zu einem Mehrparteienhaus im Bezirk V√∂lkermarkt beordert. Ein 19-J√§hriger aus dem Bezirk V√∂lkermarkt wird von seiner 18-j√§hrigen Freundin beschuldigt, mehrere strafrechtliche Delikte begangen zu haben, darunter unter anderem K√∂rperverletzung, fortgesetzte Gewaltaus√ľbung sowie Zuwiderhandeln gegen das Suchtmittelgesetz.

Suchtmittel und Schreckschusspistole sichergestellt

In weiterer Folge wurden weitere Streifen zur Unterst√ľtzung herangezogen. Eine freiwillige Nachschau bzw. Durchsuchung an der Wohnadresse des 19-J√§hrigen sowie an einer weiteren √Ėrtlichkeit wurde durchgef√ľhrt. Dabei konnten eine kleine Menge an Suchtmitteln, unz√§hlige Suchtmittelutensilien, Verpackungsmaterialien und eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. √úber den 19-J√§hrigen wurde ein vorl√§ufiges Ann√§herungs- und Betretungsverbot samt vorl√§ufigem Waffenverbot verh√§ngt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie bei der Bezirkshauptmannschaft V√∂lkermarkt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 15:08 Uhr aktualisiert