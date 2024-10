Bund stellt 38 Millionen Euro für den Grazer Straßenbahnausbau

Die Stadt Graz und die Holding Graz haben den Finanzierungsvertrag zum Ausbau des Grazer Straßenbahnnetzes abgeschlossen. Durch das Bundesgesetz über Zweckzuschüsse stellt der Bund nun die rund 38 Millionen Euro für den Ausbau des Netzes zur Verfügung. Diese Förderung deckt 50 Prozent der Gesamtkosten für den zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 5 sowie die neue Innenstadtentlastungsstrecke (Neutorlinie) ab.

Erste Zahlung noch in diesem Jahr

Der Bund wird seinen Zuschuss gemäß dem Fortschritt der Bauarbeiten auszahlen, beginnend mit einer ersten Zahlung von 11,015 Millionen Euro noch in diesem Jahr. Weitere Zahlungen folgen bis 2028 und sichern die planmäßige Umsetzung des Projekts.

Die geplanten Zahlungen des Bundes im Überblick 2024: 11,015 Millionen Euro

2025: 14,911 Millionen Euro

2026: 4,525 Millionen Euro

2027: 4,316 Millionen Euro

2028: 3,398 Millionen Euro

Schwentner: „Riesiger Erfolg für Graz“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sagt: „Diese Förderung ist ein riesiger Erfolg für Graz! In einer Zeit von angespannten Budgets ermöglicht uns diese finanzielle Unterstützung, die Takte der Straßenbahnen zu verdichten und das Angebot an klimafreundlicher Mobilität deutlich auszubauen. Es ist das erste Mal, dass wir eine so umfassende Unterstützung des Bundes für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs erhalten. Ich freue mich sehr, dass wir damit nicht nur den öffentlichen Verkehr voranbringen, sondern auch eine zentrale Klimaschutzmaßnahme umsetzen können. Es zeigt, dass die großen Anstrengungen, die Graz in diesem Bereich unternimmt, anerkannt und geschätzt werden. Mein Dank gilt der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler und allen Expert:innen, die dieses Projekt unterstützt haben.“